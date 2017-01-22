Transfere Lucescu Vetosu!

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Rus basını bir süredir Zenit'in Fenerbahçe'nin stoperi Martin Skrtel'i istediğini yazıyordu. Rus kulübü de bir süredir Slovak savunmacı için nabız yokluyordu. Ancak Mircea Lucescu bu transferi istemediğini kesin bir dille açıkladı. Rumen çalıştırıcı, Skrtel'i beğendiğini ancak yaşının 32 olması nedeniyle oyuncuyu istemediğini belirtti. Luce genç bir stoper aradığını kaydetti.

WIEL TEKLİFİNİ YÜKSELTİN

Kanarya'nın elden çıkarmaya çalıştığı Gregory van der Wiel ile Sporting Lizbon ve Hull City ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak tekliflerin sadece kiralama üzerine olması transfer için kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe'yi zorluyor. Bir sıkıntı da kiralık dahi olsa tekliflerin düşük ve Wiel'in maaşının bir bölümünün sarı-lacivertlilerin sırtına yüklenmesi. Portekiz basını ise ısrarla Wiel'in Sporting forması giyeceğini belirtiyor.

LUCAS LIMA YENİDEN GÜNDEMDE

Kanarya, 10 numara transferinde eski gözdesi Lucas Lima ile bir kez daha temas kurdu. Mehmet Ekici ve Jose Sosa transferlerine göre pazarlıklar sıklaşacak. Ancak Lima için kulübü Santos'la şu ana kadar yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.