Transfere İzin Vermezseniz Kendimi Sakatlarım"

Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile yıldızı parlayan Dimitri Payet kulübü West Ham'ı, "Ya bırakırsınız ya da kendimi sakatlarım" diye tehdit etti.

Ara transferde eski kulübü Marsilya'ya dönmek isteyen Payet, West Ham'ın buna izin vermemesi üzerine hiç kimsenin beklemediği bir rest çekti ve "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" dedi.

Payet, 2015 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı West Ham'a transfer olmuştu.

Marsilya eski futbolcusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak West Ham yönetimi bu teklifi az buluyor.

Kaynak: Sabah