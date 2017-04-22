Transferde Resmi Temas Kuruldu!

Trabzonspor, Flores ve menajeriyle görüşmek için oyuncunun kulübü Aalborg'tan izin istedi.



Danimarka ekibinden gelen resmi yazı sonrasında Perulu oyuncuyla teknik direktörü Ersun Yanal, Emmanuel Mas aracılığıyla bir görüşme yaptı.



Mas ve tercümanı ile Yanal'ın yer aldığı görüntülü görüşmede tecrübeli teknik adam 22 yaşındaki oyuncuya bazı sorular sordu.



Yanal Flores'e sırasıyla şu soruları yöneltti.



Trabzonspor'u çalıştırıyorum deyince aklına ne geldi?



Evli misin? Kız arkadaşın var mı? Onunla beraber mi yaşıyorsun?



Hangi içkiyi içmeyi seversin?



Hangi tarz müzkte dans etmeyi seversin?



Deplasmanlarda yalnız mı kalmayı tercih edersin, yoksa oda arkadaşınla mı?



Yanal'ın bu soruları sorarak, genç oyuncunun kendisini isteyen takım hakkında araştırma yapıp yapmadığını, aile yaşantısını, gece hayatını, ve takımdaşlık ruhunu anlamaya çalıştığı bildirildi. Yanal'ın Mas'ı da gelmeden önce benzer bir testten geçirdiği bildirildi.



(Fotospor)