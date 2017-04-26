Transferde Beşiktaş'a Kötü Haber!

Beşiktaş'a uzun süredir ilgilendiği Yaroslav Rakitskiy'den kötü haber geldi.

Transferde Beşiktaş'a Kötü Haber!

Siyah-beyazlılar, kulübü Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi 2018'de bitecek olan Ukraynalı savunmacıyla Haziran 2017'de masaya oturup, bu transferi 3-4 milyon Euro civarında bir rakama bitirmeyi planlıyordu.

Shakhtar hızlı davranıp oyuncunun maaşına zam yaparak, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Bu gelişmenin ardından Shakhtar Donetsk'in pazarlıklarda eli güçlendi. Siyah-beyazlılar ise rotasını alternatif isimlere yöneltti.

(Sabah)


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