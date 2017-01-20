Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Transfer yapmayabiliriz, olursa sürpriz olur." dedi.



Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Albayrak, forvet transferiyle ilgili soru üzerine, "Transfer edeceğimiz futbolcunun oyun kalitemize, hocamızın sistemine, takımdaki arkadaşlık ortamına uyum sağlayacak olması lazım. Böyle kriterlerimiz var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli. UEFA konjonktürü var ayrıca. Dövizin nereye geldiği malum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Transfer yapmayabiliriz, olursa sürpriz olur." diye konuştu.



Forvet konusunda bir endişe yaşamadıklarını vurgulayan Albayrak, "Elimizde Türk ve Kamerun milli takımlarının santrforları var. 'Beşiktaş'ın santrforu yok, öldü bitti' diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Yapacaksak doğru yapalım." ifadelerini kullandı.



"Talisca burada çok mutlu"



Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca ile önümüzdeki yıl da devam edeceklerinin altını çizen Metin Albayrak, "İki senelik kiralık anlaşması var, opsiyon bizim tarafımızda. Önümüzdeki sezon da bizde oynayacak. Ayrıca satın alma opsiyonu zaten kontratta var. Talisca burada çok mutlu. Geçen hafta Ümraniye'de başkanımızla görüştü ve 'Burada çok mutluyum. Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen bonservisini alırız." şeklinde konuştu.



"Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın altyapıya yönelmek gerektiğiyle ilgili açıklamalarına hak verdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:



"Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru. Türk futbolunda gelişen, gelecek vadeden oyuncu sayısı çok az. Bunun planlaması daha önce yapılmalıydı. 4 sene önce biz bu planlamayla geldik ama ne hikmetse federasyon, kulüplerin baskılarından sonra 14 yabancıya döndü. Biz Türk futbolcularına güveniyoruz. Bir başarı olacaksa onların büyük katkı sağlayacağına inanan bir kulübüz. Aziz Bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur. Fenerbahçe ile kupada karşılaşacağız. Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena'da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Stadımız açıldıktan sonra ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz."



80'inci Kartal Yuvası açıldı



Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarının 80'incisi, Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde açıldı.



Açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Metin Albayrak ve Hüseyin Mican katıldı.



Başkan Orman, açılış sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.