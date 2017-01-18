Transfer Var, Maaş Yok!

Transfer döneminde milyon Euro'lar harcayan ve harcamaya da devam eden Bordo Mavili Yönetim'in kurum içi personel aylıklarını henüz ödememesi sorun yarattı.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren düşük gelirli personel maaşların yılbaşı dahil ödenmemesine isyan etti. Zorunlu izin uygulamasıyla bir aylıklarından olan, uzun süredir genel zam alamayan ve kurum içi çifte standarttan yakınan düşük gelirli personel sesini çıkaramasa da zor günler yaşıyor.

Bir yandan oyunculara, kulüplerine ve menajerlere büyük paralar akıtan yönetimin kendi emekçilerini görmezden gelmesi tepki topluyor.

Son olarak Orhan İlarslan'ın Genel Sayman'lıktan istifası da Trabzonspor içerisinde ekonomik anlamda yaşanan sorunun ve fikir ayrılıklarının göstergesi oldu.

Yönetimin, özellikle düşük gelirli personelin maaşlarını bir an önce ödemesi istendi.

Kaynak: TrabzonAjans.com