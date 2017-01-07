Transfer Sürprizini Böyle Duyurdu: 'Gelmeyi Çok İstiyor'

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle birçok futbolcu Türkiye'ye transferi konusunu gözden geçirip, kulüp yöneticilerini uğraştırırken; Galatasaray'ın gündemindeki Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo'nun ise gelmeye istekli olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Hugo için 5.5 milyon euroluk teklif yaparken, Brezilya basını bunun reddedildiğini yazmıştı.

HUGO BİZİ ÇOK İSTİYOR

Vitor Hugo transferinde son durumu aktaran Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, "Vitor Hugo da olabilir. Alternatif birkaç stoper var. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj" dedi.

Oyuncunun menaceri Lages ise "Galatasaray Kasım ayından bu yana oyuncuya talip. Sürekli onun için bizimle görüşmek isteyenler oluyor. İtalya, Almanya ve Portekiz'den de onu isteyenler var. Resmi teklif gelince konuşacağız" açıklamasını yaptı.

VITOR HUGO KİMDİR?

2015 yılının başında America Mineiro'dan Palmeiras'a geçen ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı, 22 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi...

Son iki yılda 118 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu takımda en çok oynayan isim olarak dikkat çekti.





2016'da Palmeiras'ın tüm kupalarda oynadığı 65 resmi maçın 59'unda görev alan Vitor Hugo bu alanda da zirvede yer aldı.

Bu sezon takımının attığı 16 kafa golünün 4'üne sahip olan Hugo, burada da ilk sırayı kimseye bırakmadı. 2016 yılında 5 gole imza atan Vitor Hugo, 21 gollü Gabriel Jesus, 12 gollü Alecsandro, 9 gollü Dudu ve 8 gollü Jean'den sonra 5.sırada kendine yer buldu.