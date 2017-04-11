Transfer Rekortmeni Oscar İki Penaltı Kaçırdı

İngiltere'nin Chelsea takımından 60 milyon avroluk rekor bedelle bu sezon Çin'in Şanghay SIPG takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Oscar, Urawa Red Diamonds'a 1-0 yenildikleri maçta iki penaltı atışını gole çeviremedi.



Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımı ile Çin temsilcisi Şanghay SIPG karşı karşıya geldi.



Mücadelede ev sahibi Urawa Red Diamonds 44. dakikada Rafael da Silva ile 1-0 öne geçti. Şanghay SIPG, 65. ve 76. dakikalarda iki penaltı kazandı. Çin ekibinin yeni transferi Brezilyalı Oscar iki penaltı atışından da yararlanamayınca, Urawa Red Diamonds karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Grubun diğer maçında ise Seoul, Western Sydney Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Urawa Red Diamonds ve Şanghay SIPG dokuzar puanla grupta ilk iki sırada yer alıyor.



Oscar'ın 60 milyon avroluk bonservisi, bu sezonun en yüksek transfer ücreti olmuştu.