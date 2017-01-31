Transfer Olmayınca Af Gündeme Geldi!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde göndermek istediği fakat istediği teklifi alamadığı iki oyuncuyu affetmeye yakın olduğu iddia edildi.

Emenike ve Wiel'e af geliyor.

Sarı Lacivertlilerde, kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wieli kiraya vererek ya da satarak para kazanmayı, elde edilecek gelirle de kadroya takviye planları yapıyordu. Ancak hesaplar tutmadı; teklifler cılız kaldı, iki futbolcu da elde kaldı.

Yattıkları yerden para kazanmaya devam eden Emenike ve Wiel'in, gündemde olduğu öne sürüldü.