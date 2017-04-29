Transfer Müjdesi Yıldırım'dan Geldi! Mayıs Ayında...

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Nisan ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.'2-3 teknik adamla görüşüyoruz. Mayıs ayında tüm transferlerimizi bitireceğiz. Gelecek sezon da şampiyon olacağız'diye iddialı konuştu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı olağan toplantısında sarı lacivertli taraftarlara müjde verirken, flaş açıklamalarda da ...