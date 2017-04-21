Transfer İçin Resmi Temaslar Başlıyor

Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Zoran Tosic favori adaylar arasına girdi.



Manchester United geçmişi de olan Sırp futbolcunun orta sahanın sağ ve sol kanadında oynayacak özelliklere sahip olması bu transferi cazip kılıyor.



Zoran Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek.



Trabzonspor yönetiminin 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Rusya'ya bir yetkiliyi en kısa zamanda göndereceği öğrenildi.



(Fotomaç)