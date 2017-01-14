Transfer An Meselesi!

Fenerbahçe sadece Oleksandr Karavaev'e imza attırdı. Ancak sezon başından beri asıl hedef 10 numara. Bu bölge için düşünülen isim olan Mehmet Ekici ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor'un istediği Aatif, gitmeme kararı alınca 500 bin Euro'luk bir teklif yapılmıştı. Trabzon cephesi bu teklife yanıt vermedi. Ancak Mehmet Ekici, Fenerbahçe konusunda geri adım atmayınca işler değişti.

Sarı-Lacivertliler de 650 bin Euro'luk yeni bir teklif sunup, Trabzon'la anlaştı. Yıldız futbolcu dün akşamki Bursaspor maçının kadrosuna alınmazken, teknik direktör Ersun Yanal, "Bizimle olmak istemiyorsa olmayacaktır" sözleriyle transferin bitebileceğini kabul etti. Müjdeli haberin gelmesi artık an meselesi.

Kaynak: Fanatik