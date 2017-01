Trans Bir Kadına Ne Sorardınız?

ABD'de trans bir kadın, forum sitesi Reddit'te diğer kullanıcılardan kendilerine trans kadın olmakla ilgili merak ettikleri her şeyi sormasını isteyince 2 binden fazla soru aldı.



Pennsylvanialı 24 yaşındaki Gwen, insanlardan soru sormalarını istediği paylaşımında "Çok azınızın günlük yaşamında trans insanlarla karşılaştığını, bu yüzden insanları gücendiririm korkusuyla merak ettiğiniz soruları sormaktan çekindiğinizi fark ettim. Bu yüzden hepinize, en özel soruları bile yanıtlayacak bir kişiden merak ettiklerinizi öğrenme fırsatı tanımak istedim" demişti.





Gwen'e gelen sorular ve yanıtları şöyle oldu:



Kadın olmak istediğini ilk defa ne zaman fark ettin?



Hormon terapisi görerek cinsiyetini değiştiren Gwen, kadın olmayı 5 yaşında hayal etmeye başlamış.



"Kadın olduğumu hayal ettiğimde çok mutlu hissediyordum. Ama bu bana çok acayip geliyordu çünkü oğlan çocuğu gibi gözüküyordum ve herkes bana öyle olduğumu söylüyordu."







"10 yaşındayken öğrencilerden biri öğretmenimize insanların cennette nasıl gözükeceğini sordu ve öğretmen 'nasıl isterlerse' diye yanıt verdi.



"O kadar heyecanlanmıştım ki! Kız çocuğu gibi gözükebilmek için bir an önce ölmek istiyordum. İntihar eğilimim yoktu ama daha önce bilmediğim bir sırrı öğrenmiş gibi olmuştum."



Gwen 22 yaşında cinsiyet değişimine başladı.



2 yıl sonra, tanıştığı pek çok kişi bir erkek olarak doğduğunu anlayamıyordu.



İnsanlar sana farklı davranıyor mu?



"Erkekken daha yalnız hissediyordum. İnsanlar iyi davranıyordu ama çok da etkileşime girmek istemiyordu.



"Örneğin gece geç saatte eve giderken kadınların benden korkup korkmadığını anlayabiliyordum.



"Şimdi ise yürürken arkamda ıslık çalıyorlar ve kadınların neden böyle hissettiklerini anlayabiliyorum.



"Kadın olarak çok daha fazla ilgi çekiyorsunuz ve herkes sizin için bir tehlike olabilir."



Ayrıca cinsiyetçi söylemler de Gwen'in dikkatini çekmiş:



"Bunu kendiniz yaşayana kadar anlamıyorsunuz.



"Sen kız olduğun için anlamazsın" gibi pek çok yorum duyuyorum.



"İnsanlara erkek olarak büyüdüğümü ve aslında pek çok şeyden de anladığımı söylüyorum."



Kadın olarak yaşamanın bir diğer avantajının da diğer kadınların ona yönelik davranışlarındaki değişim olduğunu söylüyor.



"Benim yanımda çok daha rahatlar, saçıma, kıyafetlerime veya makyajıma iltifat ediyorlar.



"Erkekler benim için kapıları açıyor veya yardıma ihtiyacım olup olmadığını soruyor.



Hormon tedavisi ile vücudu nasıl değişti?



Gwen hormon tedavisinin vücut kıllarını azaltmanın yanı sıra vücut yağlarını da kaçla ve göğüs bölgesine topladığını, kaslarının yapısının da değiştiğini söylüyor.



"Ayağımdaki kaslardaki değişim yüzünden ayakkabı numaram 3 numara küçüldü ve omurgamın eğiminin değişmesi nedeniyle boyum kısaldı.



"Tüm gücümü yitirdim. Eskiden kız arkadaşlarım veya kız kardeşimle girdiğim tüm bilek güreşlerini kazanırdım. Şimdi muhtemelen onlar beni yener.



Gwen'e göre hormon tedavisi, görünüşünden memnun olmadığı "garip bir süreçti".



"Ne erkek gibi gözüküyorsun, ne de kadın gibi. Bu yüzden insanlar seninle nasıl konuşacağını bilemiyor.



"O dönemde çok acı çektim çünkü kendimi yapay hissettim. Diğer kadınlar gibi gözükmüyordum.



"Kendime her kadının birbirinin aynısı gözükmek zorunda olmadığını söylüyordum."



İlk defa ne zaman kadın olduğunu hissettin?



Gwen tam olarak cinsiyetini değiştirdiğini ilk defa bir trende bir erkek kendisine cinsel bir yakınlaşma gösterdiğinde hissetmiş.



"Bir an dondum. Bir saniyeliğine, bir yabancının beni kadın olarak görmesinden mutlu oldum.



"Fakat sonra çok iğrenç hissettim, o ilgiden ötürü rahatsız ve suçlu hissettim.



Ailene ve arkadaşlarına açılmak nasıl bir histi?



Amcalarından biri cinsiyet değişikliğinden beri kendisiyle konuşmayı reddetse de Gwen, ailesinin çoğunun kendini kabul ettiğini söylüyor.



"Annem hakkımda pek çok şey öğrenmek zorunda kaldı. Anne-oğul dans edemeyeceğimiz gibi birkaç fikre alışmak zorunda kaldı.



"Ama şimdi çok daha yakınız, daha hakiki bir ilişkimiz var.



Operasyon geçirecek misin?



Gwen çoğu trans kişinin özel soruları cevaplamaktan rahatsız olduğunu belirtti ancak o, kişisel hayatına yönelik soruları da cevapladı.



"Kız arkadaşım her zaman vücudumla ilgili iyi hissetmemi sağlıyor. Artık kendim olabildiğim için seksten daha çok keyif alıyorum" diyor.



"Artık çok daha zevkli oluyor ve etkisini tüm vücudumda hissedebiliyorum. Penisimi kullanabilirim ama kullanmamayı tercih ediyorum."



Gwen gelecekte operasyon geçirmeyi düşündüğünü söylüyor.



"Eğer kız arkadaşımla birlikte kalmaya karar verirsek, çocuklarımız olsun istiyoruz. Bu nedenle şu anda herşeyin olduğu gibi kalması gerekiyor.



"Çocuklarımız olduktan sonra operasyon geçirmeyi düşünüyorum. Henüz operasyon geçirmememin tek nedeni bu, yoksa penisimden nefret ediyorum" diyor.



İnsanların senin hakkında neyi anlamasını isterdin?



Gwen, "Ben de herkes gibi insanım. Trans olmak sadece tıbbi geçmişimin bir parçası" diyor.



"İnsanlar trans insanların arasındayken çok dikkatli olmaya çalışıyorlar ve bu da bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmelerini engelliyor."



"Ama trans biriyle arkadaş olmanın herhangi biriyle arkadaş olmaktan hiçbir farkı yok, hatta hayata karşı farklı bir bakış açısına sahip olmak ödüllendirici bir şey."



"Beni ben yapan her şeyi seviyorum, tek değiştirmek istediğim bedenimdi. Artık bedenim aklımdaki görüntüme uygun olduğuna göre ben de mutluyum" diyor.