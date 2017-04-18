Tramvayın Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Türkan'a (65) tramvay çarptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Türkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Türkan'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.