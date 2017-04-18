Tramvayın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te tramvayın altında kalan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Karataş mevkiinde rayların üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Halil Türkan, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden Halil Türkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP