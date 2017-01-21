Tramvayda Çocuğunu Kaybetti

Samsun'da yaşayan Iraklı mülteci bir anne, tramvay beklediği sırada çocuğunu kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Meydan İstasyonu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Samsun'dan Atakum yönüne gitmek isteyen Iraklı anne, kartına para yüklemek için yanından uzaklaştığı 6 yaşındaki oğlunu istasyonda kaybetti.



Annenin bağrışmaları ve ağlamasını gören vatandaşlar 155'i arayarak polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde bir araştırma yaptı. Olayı polislere anlatan anne, 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Umar'ı kartına para yatırmaya gittikten sonra bir daha göremediğini belirtti.



Polis ekipleri, küçük çocuğun tramvaya binip gitmiş olabileceği ihtimaline karşı, anneyi de alarak çocuğun okulunun bulunduğu Atakum ilçesine gitti. Okula giden anne ve polis ekipleri çocuğu burada buldu. - SAMSUN