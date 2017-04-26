Tramvay'da Ray Montajının Sonuna Gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen tramvay hattında ray montajında son düzlüğe girildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentimizde yapımı gerçekleştirilen Akçaray Tramvay hattı projesinin 7 bin 400 metre uzunluğundaki ray montajında sona gelindi. 75 metrelik son montaj çalışmasının ardından rayların montajı bitirilmiş olacak. Ray montajı çalışmaları kapsamında güzergah üzerinde son 75 metrelik kısımda montaj çalışmaları devam ediyor. Merkez Bankası önünden Telekom binasına kadar bulunan kısımda yapılacak son montaj çalışmasının tamamlanmasıyla Seka Park ile Otogar arasında bulunan kısımda kesintisiz ray montajı tamamlanmış olacak.



Raylar güzergaha monte edildikten sonra aralarındaki boşluklar kaynak yapılarak birbirine bağlanıyor. Hattın geometrisindeki son ayarların yapılmasıyla birlikte de iş tamamlanıyor. Öte yandan ray montajı işi ile kademeli olarak kataner direği montajı ve tel çekim işleri de yapılıyor. - KOCAELİ