Tramvay 21 Nisan Cumartesi akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



Temelleri 2009 yılında Galatasaray Lisesi ve İstanbul Devlet Konservatuarı'nda atılan, saksafon ve keman sound'unu; pop, rock ve funk tarzlarıyla bir araya getirmesi ile tanınan Tramvay; kendi deyişleriyle "Balkan Pop" türü mensubu oldukça eğlenceli şarkılardan oluşan ilk albümleri "Taksim-Tünel"i WePlay etiketiyle Nisan 2016'da yayımlandı.



Gamsız Hayat'a Tramvay Yorumu



"Taksim-Tünel" adını verdikleri albümde grubun yıllardır beraber üretip geliştirdiği 7 orjinal Tramvay şarkısının yanı sıra, albüm sürecinde desteğini aldıkları Candan Erçetin'in şarkılarından "Gamsız Hayat" sürprizi de karşımıza çıkıyor.



Kayıtları Cep Sahne Stüdyo'da tamamlanan Tramvay'ın ilk albümü "Taksim-Tünel"de yer alan şarkıların mixinde Tarkan Gözübüyük ve Cihan Barış, masteringinde ise Steve Corrao imzaları yer alıyor.



Albümden ilk video klip şarkısı olarak seçilen "Gördüm"ün söz ve bestesi grup üyelerinden Yiğit Albayrak'a ait iken, tüm şarkılarda olduğu gibi düzenlemesi ise Tramvay'a ait. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilen video klibin yönetmenliğini Taylan Türkkan ve Tuğberk Onur üstlendi. Şarkının enerjisine uygun görüntülerden oluşan "Gördüm"ün video klibinde Tramvay üyelerini hem farklı rollerde hem de sahnede izleyeceğiz.



Prodüktörlüğünü Tramvay'ın üstlendiği, We Play etiketiyle Nisan2016'nın son haftası yayımlanan "Taksim-Tünel" albümü radyo,tv ve tüm sosyal medya mecralarında yayında.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin" eklenmesi gerekmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Tramvay



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır