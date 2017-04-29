Trakyakariyer Günleri Başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, bölgede faaliyet gösteren işverenler ile bölge insanının bir araya getirerek istihdamı arttırmayı amaçlayan Trakyakariyer Günleri Trakya Üniversitesi'nde 3-4 Mayıs'ta başlayacak.



Trakya Üniversitesinin ardından, 11 Mayıs'ta Namık Kemal Üniversitesi ardından da 24-25 Mayıs'ta Kırklareli Üniversitesi'nde devam edecek etkinliklerde alanında uzman isimler öğrenciler ile bir araya gelecek.



Trakya Kariyer Günleri kapsamında, 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan İstihdam Fuarı'nda, atölye çalışmaları gerçekleşecek. Etkinlikte öğrenciler, bölgenin büyük işletmeleri ile bir araya gelecek ve kurulacak stant alanlarında şirketlerle ilgili ön bilgileri alacak, ulusal ve uluslararası kurumların temsilcilerinin katıldığı atölye çalışmalarında farklı uygulamalar yapılacak. Aynı zamanda 3 Mayıs günü, Trakya Kalkınma Ajansı ve TEB işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 'Yeni İşim Girişim Demo Day' etkinliği kapsamında, genç girişimciler fark oluşturmayı hedefleyen projelerini katılımcılara anlatma fırsatı bulacak.



Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteği ile yapılan Trakyakariyer Günleri'nin herkese açık olup, katılımcı sayısının sınırlı olduğu ve www.trakyakariyer.org sayfasından ücretsiz olarak etkinliklere kayıt olunabileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ