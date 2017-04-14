Trakya Üniversitesi'nden Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Tosun, Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verdi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tosun, Küçükçekmece Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Liselerarası Bilişim Kampı projesine eğitimci olarak katıldı.



Tosun, öğrencileri sosyal ağlar, sosyal ağların güvenli kullanımı ve sosyal ağların kullanımı ile meslek edinimi konularında bilgilendirdi.



Ustalık sınıfı çalışmaları



Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Ustalık Sınıfı Çalışmaları sona erdi.



Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında gerçekleşen Ustalık Sınıfı Çalışmaları bir hafta sürdü.



Çalışmaya katılan öğrencilere sertifikaları, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Sezgin ve Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer tarafından verildi.



Öğretmen adayları arazi çalışmasında



Öğretmen adayları, sosyal bilgiler dersi arazi çalışması için çeşitli illerde ziyaretlerde bulundu.



Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Musa Uludağ'ın düzenlediği ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Özyıldırım ile Yrd. Doç. Dr. Hüniye Durmaz'ın eğitmen olarak katkıda bulunduğu arazi çalışması, 6-9 Nisan tarihlerinde Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde gerçekleştirildi.



Arazi çalışmasında Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, sınıf ortamında teorik olarak gördükleri derslerin uygulamasını yaptı.



Öğretmen adaylarına, Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği alanlar tanıtıldı ve ayrıca Türkiye coğrafyasının fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri ile yer bilimleri konularında uygulamalı eğitim verildi.