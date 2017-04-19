Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin: "Sertifika Alanların Sayısı 4 Bini Aştı"

Trakya Kalkınma Ajansı-İŞKUR-KOSGEB işbirliğinde Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) uygulamalı girişimcilik eğitimi alan 22 kadına sertifikaları verildi.



SODAM'da yapılan sertifika dağıtım törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel, Edirne İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, SODAM çalışanları, kursiyerler ve davetliler katıldı. Sertifikaların dağıtılmasından önce bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlananların sayısının tüm Trakya'da 4 binin üzerine çıktığını belirtti. Şahin şunları söyledi:



"Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin hedef kitlesi, kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci, engelli girişimci ve öğrenci gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilmektedir. Ajansımız bazı eğitimlerini belirli hedef gruplar için organize etmektedir. Kapalı ve Açık Ceza Evi eğitimleri, SODAM eğitimlerimizi bu kapsamda değerlendiriyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı kuruluşundan bu yana Edirne'de, KOSGEB Edirne Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde toplam 29 eğitim vermiş, bu eğitimler sonucunda 730 katılımcı sertifika sahibi olmuştur. Bu katılımcıların 327'ü bayan, 406'sı erkektir. Geçen yıl işbirliği protokolü kapsamımıza Edirne İŞKUR İl Müdürlüğü'nü de dahil ettik. Ajansımız, KOSGEB ve İŞKUR Müdürlüklerimiz ile işbirliği çerçevesinde 26-29 Aralık 2016 tarihleri arasında SODAM'dan aldıkları mesleki eğitimi tamamlayıp iş açmak isteyen kursiyerlere yönelik olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni gerçekleştirdik. Bu eğitim sonucunda 22 girişimci kadınımız sertifika almaya hak kazandı. Eğitimimizin hayata geçmesine katkıda bulunan SODAM'a, KOSGEB ve İŞKUR Müdürlüklerine ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletir, girişimcilik belgelerinin hayırlara vesile olmasını dilerim."



Törene katılan Şahin ve beraberindekiler daha sonra kursa katılarak başarı ile bitiren 22 kadına sertifikalarını verdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - EDİRNE