Trakya Gazeteciler Derneğinden Kınama

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, görev yaptıkları sırada gazetecilere yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin yönetim kurulu üyesi ve Yenigün Gazetesi muhabiri Gökhan Zobar, Edirne Gazetesi muhabiri Şener Urfa ve Gündem Gazetesi muhabiri İlkyaz Savaş'a Edirne Adliyesi'nde görev yaptıkları sırada saldırıya uğrayarak fotoğraf ve görüntü almalarının engellendiğini ifade etti.



Doğan, şunları kaydetti:



"Emniyet tarafından gözaltında bulunan, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye getirilen 8 kişilik gurubun yakınları, görevini yapmak isteyen Yenigün Gazetesi muhabiri Gökhan Zobar, Edirne Gazetesi muhabiri Şener Urfa ve Gündem Gazetesi muhabiri İlkyaz Savaş'a saldırdı. Gurubun yakınları tarafından görev yapması engellenen meslektaşlarımıza polisler yardımcı olurken, kabalık gurup gazetecileri tehdit etti. Halkın haber alma hakkını yerine getirmek üzere çalışan meslektaşlarımıza yönelik yapılan saldırıyı kınıyor, bu tarz olayların tekrar etmemesini ve yetkililerin gerekli işlemler yapmalarını da bekliyoruz."