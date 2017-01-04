Trakya'da Yoğun Sis

Trakya'da yer yer yoğun sis etkili oluyor.



Hafta başından bu yana Edirne'de sabah ve akşam saatlerinde meydana gelen sis görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle sürücülere olumsuzluk yaşatıyor.



Trafikteki seyri zorlaştıran sis, sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini özellikle çukur alanlarda 25 metreye kadar düşürdü.



Sis nedeniyle Kırklareli-İstanbul karayolunda da görüş mesafesi oldukça düştü. Çukur alanlar ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda sisin etkisi daha fazla hissedildi.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sisin yoğun olduğu yerler ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinde dağılacak sisin akşam saatlerinde yeniden etkili olmasının beklendiğini kaydetti.