Trakya'da Tek 'Evet' Kapaklı'dan Yüksek Çıktı

16 Nisan'da yapılan referandumda Trakya bölgesinde sadece Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi yeni anayasaya 'Evet' derken, Çerkezköy ilçesinde de 'Evet' kararı 269 oy ile geride kaldı. İlçe seçim kurulundan alınan resmi sonuçların ardından ise Kapaklı'da 63 bin 730 seçmen sandığa giderken Çerkezköy'de de 87 bin 583 seçmen sandığa gitti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halkoylaması'nda Çerkezköy'de 98 bin 983 seçmen 247 sandıkta oy kullandı. Çerkezköy'de 87 bin 583 seçmen sandığa gitti. Katılımın yüzde 88,48 olduğu ilçede 42 bin 944 evet, 43 bin 213 hayır oyu çıktı. Bin 416 oy ise geçersiz sayıldı. Buna göre sandıktan yüzde 49,04 evet, yüzde 49,35 de hayır oyu çıktı. Çerkezköy'de 269 oyla 'Hayır' önde çıktı.



Toplam 181 sandığın kurulduğu Kapaklı ilçesinde ise, sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 72 bin 130 seçmenden 63 bin 733 seçmen halkoylamasına katıldı. Kapaklı'da kullanılan oyların 62 bin 651'i geçerli olurken, bin 82 oy geçersiz sayıldı. Evet oyu verenlerin sayısı 32 bin 533 olurken, hayır oyu verenlerin sayısı 30 bin 118 oldu. - TEKİRDAĞ