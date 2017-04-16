Trakya'da Referanduma Yoğun İlgi (3)

KANSER HASTASI SEDYE İLE OY KULLANMAYA GİTTİ



Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde oturan kanser hastası emekli öğretmen 54 yaşındaki Nejla Tanrısever, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak, Plevne İlkokulu'na sedye ile götürüldü. Tanrıseven, eşi Hamza Tanrısever'in de yardımıyla okulun ikinci katına çıkarılan ve sedye üzerinde oyunu kullanan Nejla Tanrısever, "Çok acı çekiyorum ama vatanlış görevimi yerine getirmek için oy kullanmaya geldim. Oyumu kullandım görevimi yerine getirdiğim için mutluyum "dedi.



