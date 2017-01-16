Trakya'da Kış

Trakya genelinde hafif kar yağışı etkili oluyor.



Geçen hafta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, kar yağışı zaman zaman hafif olarak etkisini yeniden göstermeye başladı.



Edirne'de gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Yollar ve kaldırımdaki buzlanma nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Pek çok sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sabah saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ekipler, sınır kapıları ile kent merkezinde tuzlama çalışmaları yürütüyor.



Kar yağışının hafif olduğu şehirde hava sıcaklığı 0 derece ölçüldü.



Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde başlayan hafif kar yağışı kent merkezinde etkisini göstermedi. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde perşembe günü kar yağışının olması tahmin ediliyor.



Yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı olan Tekirdağ merkezde sağanak geçişleri var. Hava sıcaklıklarının 4 derece ölçüldüğü kentte de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.