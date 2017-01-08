Trakya'da Kış

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Tekirdağ kent merkezinden kar ve soğuk hava görüntüleri Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı etkisini kaybetti.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, karayolları ve belediye ekipleri yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Marmara Denizi'nde 2 gündür etkisini sürdüren poyraz ve karayel deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Marmara Denizi'nde önceki gün başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyerek Şarköy açıklarına demirleyen 43 şilep ve tankere, bugün 8 gemi daha eklendi.



Bu arada, etkili rüzgar sebebiyle tekneleriyle Şarköy'deki Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığınan balıkçılar da, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.