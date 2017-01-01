Trakya'da Kış

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kent merkezlerinde kar yağışı etkisini yitirdi.



Edirne'de dün zaman zaman tipiye dönen kar yağışı, kent merkezinde etkisini kaybetti. Balkan sınırına yakın yüksek kesimlerde ise yağış aralıklarla sürüyor.



Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında ulaşımın aksamaması için ekipler, gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezi ve ana arterlerde ulaşım sorunu yaşanmıyor.



Öte yandan, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının diğer hafta sonuna kadar etkili olmasının beklenmediği bildirildi.



Kırklareli



Kırklareli kent merkezinde de yoğun kar yağışı ve tipi etkisini yitirdi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam itibarıyla 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu 47 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildiren Eser, 53 yolun da en kısa sürede açılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.



Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığını belirten Eser, çalışmaların güçlükle yapıldığını ifade etti.



Bu arada, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde araçların zincirsiz ilerlemesine izin verilmiyor.



Tekirdağ



Tekirdağ kent merkezinde, kar yağışı etkisini kaybetti.



Buzlanma ve tipi nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan Hayrabolu-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Hayrabolu-Uzunköprü karayollarında, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.