Trakya'da, Kariyer Hizmetleri Toplantısı

Namık Kemal Üniversitesi ile Trakya Kariyer Merkezi paydaşlığında yürütülen, "Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetleri Verilmesine Yönelik Teknik Destek Operasyonu" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansında (TRAKYAKA) toplantı düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Çetin, Bilgi İşlem Daire Başkanı Evren Köksal, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Kırklareli Üniversitesi Uzmanları Sibel Evren ve İskender Özatlı, Proje Takım Lideri Geoffrey Fieldhouse, Proje Koordinatörü Elif Öztüfekçi, Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı İsmail Tutlupınar, Proje Bilgi-Teknoloji uzmanları Cahit Ekiz ve Alp Acar katıldı.



Toplantı da, Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığında Kullanılacak Araç ve Materyallerin Değerlendirilmesi ve Tartışılmasın yapıldığı birinci kısımda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin bir sunum gerçekleştirdi.



Pişkin, sunumda kariyer nedir?, kariyerimi nasıl planlayabilirim?, kariyerimi nasıl belirleyebilirim?, kariyer planlama sürecinin aşamaları konularına değindi.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Varçın, kariyer rehberliği ve danışmanlığında bireylerin yetenek, ilgi, kişilik ve kariyer değerlerinin belirlenmesinde kullanılacak olan bazı testler hakkında bilgi ve uygulamaları dikkate alan bir sunum gerçekleştirdi.



Toplantının ikinci kısmında Kariyer merkezlerinin ortak web portalı olan Trakya Kariyer web portalı hakkında fikir alış verişinde bulunularak, sorunlar ortaya kondu ve çözüm önerileri tartışıldı.