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Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı - Ek Fotoğraflar

Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı - Ek Fotoğraflar

Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı - Ek Fotoğraflar

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