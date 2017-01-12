TÜMÜ
Haberler Search
Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı (3)

Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı (3)

TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDUTekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu.

Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı (3)

TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, buz pistini andırırken, Süleymanpaşa sahilindeki Barış ve Özgürlük Parkı içerisindeki süs havuzları da soğuk havadan dondu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads