TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, buz pistini andırırken, Süleymanpaşa sahilindeki Barış ve Özgürlük Parkı içerisindeki süs havuzları da soğuk havadan dondu.
Trakya'da Kar, Yerini Buzlanmaya Bıraktı (3)
TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDUTekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu.
TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU
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