Trakya'da Kar Yağışı Ekinlere Can Suyu Oldu

ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Trakya'da etkili olan kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü.



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının çiftçiyi oldukça sevindirdiğini söyledi.



Uzun yıllar Trakya'ya bu şekilde kar yağmadığını belirten Şaylan, kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreye ulaştığını aktardı.



Şaylan, kar yağışının ekili alanlara ciddi bir katkısının olduğunu ifade ederek, yağış ile hububattaki verim ve kalitenin artacağını vurguladı.



Bölgenin uzun süredir yağış almadığını, bu nedenle ekinlerin büyümesinin yavaşladığını anlatan Şaylan, "Beklenen yağışlar bir türlü olmayınca bitkilerin büyümelerinde yavaşlama gözlemledik. Bu da üreticimizi endişeye sevk etti. Fakat Trakya'da etkili olan kar yağışı adeta ilaç gibi geldi. Bu yağış kuraklığı nispeten ortadan kaldırdı." dedi.



Karın, özellikle buğday ve yem bitkileri içi son derece faydalı bir yağış biçimi olduğuna dikkati çekerek, "Kar ekili alanların üzerini örttü. Bitkileri bir örtü gibi hem soğuktan koruyup, hem de nemli kalıp bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlıyor. Yağışların devam edeceği bilgileri geliyor. Bu da çiftçilerimiz için güzel bir haber demek. Kar yağışının buğday ve yem bitkilerine zararı söz konusu değildir. Çiftçilerimiz için zaten kar yağmazsa sorun var demektir. Yağan kar yağışı verim artışına katkı sağlayacaktır. Kar yağışı özellikle gelişme döneminde olan bitkilere ilaç gibi geldi." değerlendirmesinde bulundu.- "Kar en az gübre ve ilaçlama kadar önemli"



Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kar yağışının en az gübre ve ilaçlama kadar önemli olduğunu söyledi.



Kar yağışı ile çiftçilerin ayrı bir mutluluk içerisine girdiklerini anlatan Saygı, yağışla birlikte hububatlarda ki birçok hastalığın da azalacağını ifade etti.



Saygı, karın mikropları ortadan kaldırarak bitkileri beslediğini belirterek, "Kar yağışı çiftçiye yeni bir kan verdi. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olan çiftçimizin yüzü kar yağışı ile güldü. Kar en az gübre ve ilaçlama kadar önemlidir. Kar yağışı uzun yıllardır çiftçilerimiz tarafından bekleniyordu. Son yıllarda kuraklık nedeniyle bazı hububat bitkilerinde verim kayıpları yaşıyorduk. Gerçekten kar yağdı mutluluğumuz arttı." diye konuştu.



Kar yağışının bitkilere can suyu olduğunu vurgulayan Saygı, toprağın suyu yavaş yavaş emdiğini, hububattaki verimin karla artacağını kaydetti.



Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz ise beklenen kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini dile getirdi.



Çiftçilerin uzun yıllardır kar yağışı beklediğine işaret eden Yorulmaz, "Biz 7,5 aydır yağış bekliyorduk. Kuraklık ciddi anlamda bizi tedirgin ediyordu. Kar yağışı ile kuraklığın önüne geçmiş olacağız. Gerçekten çok mutluyuz" dedi.