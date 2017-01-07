Trakya'da Kar ve Soğuk Hayatı Felç Etti (2)

SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK BIRAKILDI



Edirne ve Tekirdağ'da dondurucu soğuk ve karlı havada sokakta kalan hayvanlar için belirlenen alanlara yiyecekler bırakılmaya başlandı. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için kentin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bıraktı. Soğuk havada, özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti.



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi de sokak hayvanları için acil müdahale ekibi oluşturdu. Ekipler, ilçenin çeşitli yerlerine konulan mama noktalarına yiyecek bırakıp, sık sık kontrol ediyor. Veteriner hekim ve uzman personellerden oluşan acil müdahale ekibi şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ayrıca olası tedaviye ihtiyacı olan minik hayvanlar için çağrı merkezi oluşturdu.



