Trakya'da 23 Nisan Coşkusu
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.
Edirne'de kutlamalar, saat 10.00'da Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ın Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Törende konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, dünyada barış ikliminin hakim olması gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:
"Çocukların eğitimi, sadece aileyi değil, ülkeyi, hatta medeniyeti ayakta tutar. Ne yazık ki, çağımızın her türlü imkanına sahip modern dünya, hatalarının en ağır faturasını onlara ödetmektedir. En büyük arzumuz tek damla gözyaşının dökülmediği, dünyada barış ikliminin hakim olmasıdır. Çünkü çocuğun kurtuluşu, insanlığın kurtuluşudur."
Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlikler daha sonra trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ndeki çocuk gösteriyle devam etti.
TEKİRDAĞ'DAKİ KUTLAMALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Tekirdağ'da valilik bahçesindeki etkinlikle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve halk katıldı. Valilik makamına temsili olarak oturan Karacakılavuz İlk Okulu 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Yekta Sabancı'yı Vali Mehmet Ceylan karşıladı. Vali Ceylan'ın makamına oturan Sabancı kendi okuluna kütüphane yapılması talimatını verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek başkanlık makamına oturan Aden Koleji 5'nci sınıf öğrencisi Süleyman Aykut Kara da parklar yapılmasını ve Roman vatandaşlara ayrım yapılmamasını istedi. Sahil dolgu sahadaki Amfi tiyatroda devam eden kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı, gösterileri sundu.
KIRKLARELİ'NDE 23 NİSAN
Kırklareli'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırklareli Vilayet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Burada törene Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, öğrenciler ile velileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Ortaokulu öğrencisi Şenol Yadef Patır, Vali Esengül Civelek'in makamında oturarak okullardaki devamsızlıkların bitirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Festival alanında devam eden kutlama etkinliklerinde halk oyunları yanı sıra çocuklar hazırladıkları gösterileri sundu.
- Kırklareli