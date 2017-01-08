Trakya Birlik Üst Yönetimi Ezine'de

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman ve Yönetim Kurulu üyesi Emre Yılmaz, Trakya Birlik Genel Müdür Vekili Hakan Çalen ile birlikte Ezine Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.



Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyesi Emre Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Ocak tarihinde gerçekleşecek Trakya Birlik Olağan Mali Genel Kurulu öncesi birliğe bağlı kooperatifleri ziyaret ettiklerini söyledi.



Ziyaretlerde kooperatiflerin dilek, istek ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Yılmaz, "Kendilerini genel kurulumuza davet ediyoruz. Bu yıl aynı zamanda genel kurulumuzla birlikte birliğimizin kuruluşunun 50. yılını kutlamanın da coşkusunu yaşamaktayız." dedi.