Trakya Birlik'te Bir Başarı da Miniklerden

Trakya Birlik güreşçileri, 13-15 yaş grubu Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



13-15 Yaş grubu Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Nisan 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapıldı. Şampiyonaya 47 Kulüpten 250'nin üzerinde sporcu katılırken, müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübünü temsil eden sporcular, 2 birincilik, 2 beşincilik ve 2 sekizincilik kazanarak başarılı oldu.



Şampiyonada 40 kilogramda altın madalya kazanan Nazar Kaya ve 44 kilogramda altın madalya kazanan Şeyma Kızmaz, 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında, ülkeyi temsil etmeye hak kazandı. - EDİRNE