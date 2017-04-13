Trakya Birlik Spor Kulübü Çeyrek Finale Yükseldi

Trakya Birlik Spor Kulübü İzmir'de yapılan lig müsabakasında rakibini farklı skor ile mağlup ederek çeyrek final grubuna yükseldi.



Türkiye Güreş Federasyonu 2017 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Büyük Erkekler 1. Serbest Güreş Ligi 2. hafta D Grubu Müsabakaları İzmir Buca Spor Salonu'nda yapıldı.



D Grubu'nda yer alan Trakya Birlik Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı ve müsabakayı 7-1 kazanarak adını çeyrek finale yükseltti.



Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, yaptığı açıklamada, bu yıl süper lige çıkmayı hedeflediklerini, çeyrek finale yükselerek hedefe bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.



Statü gereği B Grubu ikincisi ile karşılaşacaklarını anlatan Yücel, "Oradan da geçtiğimiz zaman 4'lü final grubuna kalıp süper lige yükselmek istiyoruz. Allah'ın izniyle sporcularımıza güveniyoruz ve bunu başaracak güçteyiz." dedi.