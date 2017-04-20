Trakya Bağcılığı İhracata Katkısını Arttırma Çalışmaları

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2016 hibe programı kapsamında desteklenen "Karıştıran Bağları" projesinin kapanış toplantısı Kırklareli'nin Büyükkarıştıran Beldesinde yapıldı.



Bir üzüm işleme tesisinde yapılan toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, desteklenen firma sahibi Mustafa Çamlıca ve davetliler katıldı. Toplantıda açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, geçmiş yıllardan bu yana bağcılığın Trakya'nın bir gerçeği olduğunu vurguladı.



Bölgede bağcılığın tarihinin oldukça eski dönemlere dayandığını hatırlatan Şahin, "19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başında Avrupa'ya ihracat dahi yaptığımız düşünülecek olursa bu alanda gerilediğimiz ortaya çıkacaktır. Bugün dünyanın hangi yöresine bakarsanız bakın bağların köken olarak Anadolu, Trakya, Kafkasya ve Ortadoğu'dan dağıldığını görürsünüz. Böylesine zengin bir çeşitlilikten dünya büyük paralar kazanıyor. Biz dünyada en fazla üzüm üretimi yapan ilk beş ülke içinde yer alıyoruz. Sıra üzümden üretilen ve para kazandıracak ürünlerin üretimine geldiğinde oldukça gerilere düşüyoruz. Zaten üretim de son dönemde Avrupa'dan Okyanusya ve Afrika'ya doğru kaymaya başladı. Ülkemiz bağ ve bağcılık ürünlerinin ihracatı için oldukça büyük bir kapasite taşımaktadır. Burada üretim altyapısının yenilenmesi ve tanınmış markaların oluşturulması önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda biz de İrem Çamlıca Bağcılık firmasına üretim altyapısını uluslararası standartlara yükseltmesi için destek olduk. Kamu olarak üzerimize düşenin bir kısmını yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz, bundan sonra sıra sizde. Ülkemizin adını duyuracak markalar çıkarmanızı ve ihracatımıza destek olmanızı bekliyoruz. Üzümün anavatanından tanınmış markalar çıkarmanız dileklerimizle bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



Toplam bütçesi 897 bin 190 TL olan projenin yüzde 50'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. Proje ile Kırklareli ili Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren işletmenin üretim kapasitesi arttırıldı ve teknolojik olarak yenilendi. İhracat yeteneğini artıran firma proje kapsamında 23 adet farklı ebatlarda paslanmaz çelik fermantasyon ve stok tankı, 2 adet izoleli stabilizasyon tankı, 1 adet otomatik dolum ve mantar kapama makinası, 1 adet pnömatik pres ve 1 adet peristaltik pompa aldı. - KIRKLARELİ