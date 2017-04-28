Lüleburgaz ilçesinde, "Trakya Autoshow 2017 Fuarı" açıldı.



Lüleburgaz Kapalı Pazaryeri'nde Renkly Fuarcılık ve Lüleburgaz Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen fuarın açılış törenine, Belediye Başkanı Emin Halebak, Renkli Fuarcılık Genel Müdürü Önder Harbili ve vatandaşlar katıldı.



Başkan Halebak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarda otomobil ve motosikletlerin bulunduğunu söyledi.



Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların fuardaki araçları gezmeleri ve fiyat olanaklarından yararlanmalarını tavsiye eden Halebak, fuarın otomobil firmalarına hayırlı olması temennisinde bulundu.



Harbili ise, yerli ve yabancı çok sayıda firmanın fuarda yer aldığını belirterek, her yıl 3 fuar düzenlediklerini kaydetti.



Konuşmanın ardından Halebak ve beraberindekiler, stantları gezerek otomobil ve motosikletleri inceledi.



Başkan Halebak, bazı araçlara binerek test etti.