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Trakya Ari Bölge İlan Edilecek
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Trakya Ari Bölge İlan Edilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş, Trakya bölgesinin tümüyle ari bölge ilan edilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Trakya Ari Bölge İlan Edilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş, Trakya bölgesinin tümüyle ari bölge ilan edilmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com


Trakya Bölgesi, Trakya