Traktöründen Bayrağı Hiç İndirmedi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir esnaf, 15 Temmuz tarihinden bu yana traktörüne taktığı dev Türk bayrağıyla nakliyecilik yapıyor.



Traktörüyle nakliyecilik yapan Dayınlar Mahallesi sakinlerinden Cemal Alabaş, (68) 15 Temmuz darbe girişimine tepki olarak traktöründe dev Türk bayrağı taşıyor. Cemal Alabaş, yaptığı açıklamada, "Darbeye teşebbüs edildiği gün ben de Gediz halkıyla beraber sokaklara çıkıp tepkimi gösterdim. Ortalığı karıştırmak isteyen bu hainlere karşı nakliyecilik yaptığım, odun ve eşya taşıdığım Traktörüme bayrağımızı astım. O gün bu gündür hiç bayrağımızı traktörümden indirmedim. Allah bu hainlere fırsat vermesin. Bizler çok acılar çektik,darbenin acılarını, memleketimize vereceği zararları biliriz. Tek isteğim ortalık düzelsin ve memleket bu hainlerden temizlensin" diye konuştu. - KÜTAHYA