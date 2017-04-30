Traktörün Çarptığı 6 Yaşındaki Enver Öldü

BURSA'nın İznik İlçesi'nde, bisikletiyle gezerken traktörün çarparak ağır yaraladığı 6 yaşındaki Enver Oruç, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İznik'in Çiçekli Köyü'nde meydana geldi. Köy halkından Hatice- Ali Oruç çiftinin ilkokul birinci sınıfa giden çocukları Enver Oruç bisikletiyle gezerken, 40 yaşındaki Sedat Erkan'ın kullandığı 16 FAT 74 plakalı traktör çarptı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan minik Enver yakınları tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi.



Traktör sürücüsü Sedat Erkan, jandarma tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.



- İznikbursa