Traktörlerle 'Evet' Yazdılar

Bursalı çiftçiler traktörleriyle "evet" yazıp havadan kendilerini görüntüledi.



Kestel ilçesine bağlı Babasultan köyü sakini çiftçiler, 16 Nisan referandum unda 'evet'e destek için ilginç bir faaliyete imza attı. Köylüler, traktörleriyle evet yazıp, drone ile kendilerini görüntüledi. Babasultan sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya helikopterle gelirken sürpriz yapmak istedi. Çiftçiler, cumhurbaşkanının helikopterden görmesi için köylerindeki futbol sahasına 20 traktör ve arkasına bağladıkları ilaç tankerleriyle "evet" yazdı. Bu yazdıkları "evet" yazısını cumhurbaşkanının görememesi üzerine, köylüler, bunu havadan görüntüledi. Kendi drone'larıyla evet yazısını görüntüleyen köylüler, "Ülkemiz için evet diyoruz diye haykırdı.



Yapılan organizasyonda görev alan köy gençlerinden Kadir Turan, "Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya yapacağı ziyarette ona sürpriz yapmak istedik. Traktörlerimizle evet yazarak destek vermek istedik. Köyümüzden bir arkadaşımız da traktörlerle yazdığımız eveti havadan görüntüledi. Evet yazmak için 20 tane traktör ve 30 arkadaşımızla bu organizasyonu yaptık. Biz Geyikli Baba'nın torunları olarak daha güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Biz köylüler evetin ne demek olduğunu anlıyorsak, bunu tahsilli insanların daha iyi idrak etmesi lazım. Biz memleketimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için evet diyoruz. Bunu tahsilli kesimin de anlamasını istiyoruz" dedi.



Traktörleriyle "evet" yazan diğer köylüler ise Türkiye'nin eski karanlık günlerine dönmemesi ve daha güçlü bir ülke olması için Geyikli Baba'nın torunları olarak evet diyoruz" şeklinde konuştu



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