Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde traktörle hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde traktörle hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Yeniköy Mevkii'nde meydana geldi. Arkasında tohum ekme makinesi bulunan Ahmet Kayak (39) yönetimindeki 35 KYB 10 plakalı traktöre, Çağdaş Tümer'in yönetimindeki 35 ZON 94 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Hafif ticari araçta bulunan Tolga Solmaz (23), kaza yerinde öldü. Traktör sürücüsü Kayak, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir