Traktörle Drift Acı Sonla Bitti
Hatay ' ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı. Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde drift yaparken devrildi. Traktör sürücüsü, amca çocuklar...