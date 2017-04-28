Traktörcülerin Güç Gösterisi İlgi Çekti

Traktörcülerin güç gösterisi ilgi çekti



TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde traktörleri kafa kafaya getirerek yapılan güç gösterisi dikkat çekti.

Ata Küçük Sanayi Sitesi'nde iki vatandaş traktörlerini kafa kafaya getirerek güç gösterisi yaptı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde hareket halindeki traktörün şoför mahallinden sürücü inerken, traktör sürücüsüz olarak yaklaşık 20 metre ilerledi. Birbirini iten traktörlerden birisinin manevra yapması sonucu traktöre yeniden binen sürücü aracı durdurmayı başardı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.