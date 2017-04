Traktör Üreticisinin Kdv Alacağı Aylık Ödenecek

2008 yılından bu yana tarım makineleri sektöründe uygulanan indirilmiş KDV uygulamasının yıllardır üreticinin sırtındaki en büyük kambur olduğunu ifade eden Zeynep Erkunt Armağan, bu kamburun kaldırılmasından dolayı tüm üreticilerin büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Maliye Bakanımızın attığı adımla, sektör büyük bir nefes aldı. Sektörün her ay aldığı para, ülke ekonomisine yatırım olarak dönecek, bu da sektördeki istihdamın artmasını sağlayacaktır" dedi.



Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, 2008 yılından bu yana tarım makineleri sektörünü mağdur eden indirilmiş KDV uygulamasının neden olduğu sıkıntıda olumlu bir gelişme yaşandığını anlattı. 2008 yılından bu yana KDV oranlarının yeniden yüzde 8'den 18'e yükseltilmesinde, aradaki yüzde 10 farkın doğrudan çiftçiye ödenmesi için sektörün sözcülüğünü yaptığını kaydeden Erkunt Armağan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptıkları görüşme sonucunda Bakan Ağbal'ın, indirilmiş KDV uygulamasının oluşturduğu sıkıntıyı son derece ciddiye alarak, sektörün üzerindeki bu yükün kaldırılması için ilk adımı attığını bildirdi.



Üreticilerin indirilmiş KDV'den doğan alacaklarını 18-20 ayı bulan vadelerde devletten geri aldıklarını ve bu uzun sürenin de üreticileri zorladığını, yatırımları durdurduğunu ve istihdamın önüne geçtiğini dile getiren Zeynep Erkunt Armağan, sadece 2016 yılında traktör ve tarım makineleri sektörünün birikmiş 800 milyon TL KDV alacağı bulunduğunu ve bunun artık dayanılmaz hale geldiğini vurguladı. Erkunt Armağan, "Bakan Ağbal'ın da konunun üzerine ciddiyetle eğilmesini takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Tebliğinde, indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinelerinin teslimlerinden doğan KDV iadelerine ilişkin açıklamaları yer aldı ve yayımlanmak üzere Başbakanlıka gönderildi. Buna göre indirimli orana tabi traktör, tarım ve iş makinelerinin teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görüldü" diye konuştu.



Bakan Ağbal'a bu konuda sektör olarak şükran borçlu olduklarını dile getiren Erkunt Armağan sözlerine şöyle devam etti:



"Sektörü dinleyen ve anlayan bir Maliye Bakanımız olduğu için şanslıyız. Yine de aylık ödeme sistemi bir çok evrak yükü ve eleman ihtiyacını gerektiren sıkıntılı bir uygulamadır. Sayın Bakanımızdan, traktör üreticilerinin büyük sıkıntısı olan indirilmiş KDV uygulamasının bir an evvel sonlandırmasını ve aradaki yüzde 10 farkı doğrudan alımı yapan çitçiye ödemesini rica ettik, kendisi de bu konunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu uygulamanın düzelmesi aynı zamanda imalatçı ve ithalatçı firmalar arasındaki haksız rekabeti de engelleyeceği için, sektörü çok rahatlatacak bir çalışma olacaktır."



"Yatırımlar ertelendi"



Geri ödemelerin gecikmesi sonucunda üreticinin hayata geçireceği yatırımları ertelemek zorunda kaldığına dikkat çeken Erkunt Armağan, yerli üreticilerinin devletten KDV alacağını tahsil edemediği müddetçe banka kredisi ve faiz borcuyla yaşadığını ifade ederek, "Bu da ürün fiyatına yansıtılan faiz yükünü kaçınılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla yüzde 10 ucuz satıldığı varsayılan traktör belki de ancak yüzde 3-5 ucuz olabiliyor. KDV'nin yüzde 18'e yükseltilmesi ve yüzde 10 farkın doğrudan çiftçiye ödenmesi ürün fiyatlarını da ucuzlatacak" dedi.



