Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Atik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Oyladın yolu mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.



Devrilen traktörün sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN