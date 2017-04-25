Traktör Pulluğunun Çarptığı Öğrenci Yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, bir traktör pulluğunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde yol kenarında yürüyen Sıla O.'ya (12) Arif K. yönetimindeki 80 LB 825 plakalı traktörün arkasındaki pulluk çarptı.



Kazada yaralanan Sıla O., Kadirli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu, hayati tehlikesi olduğundan Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Traktör sürücüsü Arif K.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE