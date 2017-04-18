Traktör Muayeneleri Köylerde Yapılacak

Yalova Ziraat Odası organizesiyle TÜVTÜRK Mobil Gezici Araç Muayene İstasyonu, kentteki köylere giderek çiftçilere ait araçların muayenesini gerçekleştirecek.





Oda Başkanı Şaban Beşli, yaptığı açıklamada, traktörlerini muayene ettirmek isteyen çiftçilerin daha önce kilometrelerce yol gelerek TÜVTÜRK istasyonunda işlemlerini hallettiğini hatırlattı.



Beşli, çiftçilerin her birinin ayrı ayrı TÜVTÜRK'e gelip zaman kaybı yaşamasının önüne geçmek amacıyla bir çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, "21 Nisan'da Sugören köyünde, 12 Mayıs'ta Kadıköy'de traktör muayenesi yapılacak. Yakın mesafedeki köylerdeki çiftçiler de bu çalışmadan yararlanacak." diye konuştu.